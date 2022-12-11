Neçirvan Barzani: Kadınlara daha fazla imkan verilmeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 70’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kürdistan Kadınlar Birliği parlak bir geçmişe ve ulusal mücadelede etkili bir role sahiptir. Sivil mücadelenin öncülerinden, örgütlü ve mücadeleci bireylerin yetiştirilmesinde belirgin bir merkez olmuştur. Kürdistan’ın sivil, siyasal, eğitim ve kültür alanlarında bedel veren liderler olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Kadınlar Birliği’ne başarılar dileyen Neçirvan Barzani, “Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 70 yıl önce kurulması, Ölümsüz Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin eşitlik düşüncesine sahip olduğunu göstergesidir. Ayrıca milletimizin tarihinde sorumluluğu rolü açısından Kürdistan kadınlarının özgüven ve canlılığının belgesidir” diye belirtti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan kadınlarının, her alanda yetenekli olduklarını kanıtladıklarını, toplumsal hizmete katılımlarının artması için onlara daha fazla imkan verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesajının sonunda Neçirvan Barzani, sivil ve örgütsel mücadele ile kadınların hak ve taleplerinin elde edilmesi konusunda Kürdistan Kadınlar Birliği’ne tam desteğini yineledi.