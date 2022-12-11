Yaşam

4 kent soğuk hava etkisi altında

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava, sis ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan erzurum soğuk hava Ağrı

HABER MERKEZİ

Erzurum’un yüksek kesimlerini bir süre önce beyaza bürüyen kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3,4 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Sisin etkili olduğu Palandöken Dağı'nda göletler buz tuttu.

Bazı araçların camlarında buzlanma meydana gelirken, park ve bahçelerde bulunan bankların üzeri kırağı ile kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 16 santimetre ölçüldü.

Erzurum
Erzurum

ARDAHAN

Gece sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da da buzlanma ve kırağı oluştu.

Göle ilçesinde ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kentte vatandaşlar, soğukta yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

Ardahan
Ardahan

KARS

Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar donmaya başladı.

Bitki ve ağaçlarda kırağı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sisin de görüş mesafesini düşürdüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken araçların, ev ve işyerlerinin camları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü ilçede ağaçlar, bitkiler kırağı tuttu.

Kars
Kars

AĞRI

Ağrı'da da sabah saatlerinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, araç camları buzla kaplandı.

Ağrı
Ağrı
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv