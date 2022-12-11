Irak'ta devlet bankasından çalınan 2,5 milyar doların bir kısmı daha geri getirildi

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Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Vergi Dairesine ait 2,5 milyar dolarlık mevduatın iadesine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, ilgili komisyonların çalışmaları sonucu 134 milyar 455 milyon dinarın (yaklaşık 92 milyon dolar) daha devlete iade edildiği belirtildi.

Böylece, toplam iadenin 317 milyar 535 milyon dinar (yaklaşık 217 milyon dolar) olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolsuzlukla mücadeleyi önceleyen hükümet programı çerçevesinde paraların iadesi ve aranan şahısların takip operasyonlarının Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin doğrudan gözetiminde yürütüldüğü kaydedildi ancak ayrıntı paylaşılmadı.

Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesine ait 2,5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı, iddialara ilişkin inceleme başlatılması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı göndermişti.

Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Osman Ganimi, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, olayın zanlılardan Nur Zuheyr'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken havalimanında özel olarak görevlendirilen bir güç tarafından yakalanarak tutuklandığını belirtmişti.

Irak Başbakanı Sudani 27 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında çalınan paraların bir kısmının iadesinin sağlandığını belirtmişti.

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, iade edilen paralarla gazetecilerin karşısına çıkan Sudani, yaklaşık 124 milyon 600 bin doların iade edildiğini dile getirmişti.

Paraların çalınmasına bazı devlet kurumlarında çalışan kişilerin yardımcı olduğunu söyleyen Sudani, Nur Zuheyr'in çaldığı tüm paraları iade etmesi için mahkemece kefaletle serbest bırakılarak devletin gözetiminde tutulacağını, ardından yargılanmasına devam edileceğini belirtmişti.