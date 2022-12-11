Başbakan: Kürdistan Kadınlar Birliği lider kadınların yetişmesinde rol sahibi oldu

ERBİL (K24)

Başbakan ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 70’inci kuruluş yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Kadın haklarının garanti altına alınması mücadelesinde Kürdistan Kadınlar Birliği’ne başarılar dileyen Başbakan, “Kürdistan Kadınlar Birliği, Kürdistan halkının kurtuluş mücadelesinin farklı dönemlerinde liderlik geçmişine, özellikle Kürdistan kadınlarının özgürlük, eşitlik gibi meşru haklarının savunulmasında belirgin rolleri oldu. Ayrıca birçok kadın lider yetişmesinde rol sahibi oldu” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Kadınlar Birliği’nin mücadelesinden övgüyle söz eden Başbakan, kadın haklarının garanti altına alınması içi yürütülen faaliyet ve çalışmalara tam destek verdiklerini vurguladı.