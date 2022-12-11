Başbakan Mesrur Barzani ve Yunanistan Büyükelçisi’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Yunanistan’ın yeni Bağdat Büyükelçisi Georgios Almanos’u kabul etti.

Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu Stavros Kyrimis’in de hazır bulunduğu görüşmede Başbakan, yeni görevinden dolayı Georgios Almanos’u tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Başbakan, Georgios Almanos’un yeni görevinin Kürdistan Bölgesi ve Yunanistan ilişkilerinin gelişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile tarihi ve dostane ilişkilerine vurgu yapan Yunanistan’ın yeni Bağdat Büyükelçisi ise başta ticaret, tarım, turizm ve eğitim olmak üzere ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.