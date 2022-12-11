Politika

ABD’den Suriye’de operasyon: Üst düzey DAİŞ’li öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda düzenlenen operasyonda biri üst düzey iki DAİŞ’linin öldürüldüğünü duyurdu.
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CENTCOM
CENTCOM
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HABER MERKEZİ

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada sabaha karşı saat 02.57’de sularında helikopterlerle DAİŞ mensuplarına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada “Aralarında DAİŞ’in birçok ölümcül saldırının planlayıcısı ve faili olarak bilenen Suriye sorumlularından, ‘Anas’ kod adlı örgüt yöneticisinin de bulunduğu iki örgüt mensubu öldürüldü” bilgisine yer verildi.

Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre sivillerin zarar görmediği kaydedildi.

DAİŞ’le mücadelede partnerlerine bağlı olduklarını vurgulayan CENTCOM, DAİŞ’in ABD ve müttefikleri için tehdit olmaya devam ettiği ve radikal saldırılar düzenleme potansiyelini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, şunları kaydetti:

“DAİŞ bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit etmeye devam ediyor. Bu operasyon CENTCOM’un örgütün ortadan kaldırılması misyonuna bağlılığını ifade ediyor. Söz konusu DAİŞ mensuplarının öldürülmesi, örgütün Ortadoğu’da istikrarı bozacak plan ve saldırılarını boşa çıkaracak.”

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