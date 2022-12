Ronaldo Dünya Kupası’na veda sonrası sessizliğini bozdu: Rüya bitti

HABER MERKEZİ

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, çeyrek finalde Fas'a yenilerek evinin yolunu tuttu.

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo veda sonrası sessizliğini bozdu.

Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, turnuvayla ve yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Portekiz için Dünya Kupası kazanmanın kariyerinin en büyük ve iddialı hayali olduğunu dile getiren Ronaldo, "Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere birçok kupa kazandım ama ülkemizin adını dünyanın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim" yorumunu yapan Cristiano Ronaldo şunları kaydetti:

"Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti. Sıcağı sıcağına yorum yapmaya değmezdi. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi... Zaman en büyük rehberimiz olacak ve herkes kendi dersini çıkaracaktır."

Oynaması da maça yedek başlaması da gündem olan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, buna karşın turnuvayı rekor egale ederek tamamladı. İsviçre maçının ardından Fas maçına da yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncu, Fas maçında 51. dakikada oyuna dahil oldu.

Portekiz formasıyla 196. milli maçına çıkan Ronaldo, milli formayla en çok maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın rekoruna ortak oldu. Cristiano Ronaldo, 1 maça daha çıkması halinde tüm zamanların en çok milli maç oynayan oyuncusu olacak.