TSK’dan Amedi kırsalına top saldırısı

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre TSK’ya bağlı topçular Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereluk köyüne bombardıman düzenledi.

TSK'ya bağlı topçuların iki gündür Goharz, Balava, Barçi, Sargali, Sgere ve Merstaki köylerine bombardıman düzenlediğini belirten kaynak, bu bölgenin ilk kez hedef alındığını belirtti.

Saldırıların söz konusu bölgede korkuya neden olduğu kaydedildi.

TSK, PKK güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Çatışmalardan yüzlerce köy etkilenirken, siviller de zarar görüyor.