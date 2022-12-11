Politika

TSK’dan Amedi kırsalına top saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereluk köyüne top saldırısı düzenlediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan TSK Amedi top saldırısı

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre TSK’ya bağlı topçular Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Dereluk köyüne bombardıman düzenledi.

TSK'ya bağlı topçuların iki gündür Goharz, Balava, Barçi, Sargali, Sgere ve Merstaki köylerine bombardıman düzenlediğini belirten kaynak, bu bölgenin ilk kez hedef alındığını belirtti.

Saldırıların söz konusu bölgede korkuya neden olduğu kaydedildi.

TSK, PKK güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Çatışmalardan yüzlerce köy etkilenirken, siviller de zarar görüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv