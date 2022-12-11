Erdoğan: TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor ‘Atina’yı vurur’ diyor, vuracak tabi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da Gençlik Buluşması'na katıldı.

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın önceki günkü Türkiye ziyaretinde kendisine BAYKAR’ı ziyaret ettiğini ve ardından yaptıkları görüşmede kendisine nasıl bulduğunu sorduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Toplantıda kendisine nasıl bulduğunu sordum. ‘Şu anda Türkiye savunma sanayinde İHA’larla, SİHA’larla, Akıncı’larla adeta bir devrim yapıyor. Acaba beraber çalışamaz mıyız?’ dedi. Ben de ‘şu anda bu özel sektör, bizim değil, ama bunları kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir adım atmaya yanaşırlar mı onu özel sektör kendisi karar verir. Ama Türkiye olarak bizler de sizlerle birlikte her zaman adım atmaya varız’ dedim. Geçmişte biz çok daha farklı bir konumdaydık ama şimdi hamdolsun göreve geldiğimde bizim savunma sanayinde yüzde 20 yerliydi. Ama şimdi yüzde 80 yerli, bu konuma geldik. Artık biz bize yetiyoruz, F-16’nız var ama mühimmatınız olmasaydı ne yapardınız? Ama şimdi F-16’nın mühimmatını biz yapıyoruz. Özellikle SİHA’larda yapıyoruz. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık, bu üretim Yunan’ı ürkütüyor. TAYFUN diyorsun, Yunan ürküyor ‘Atina’yı vurur’ diyor. E vuracak tabi, sen rahat durmazsan sen Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım.”

Erdoğan, Kızılelma ile ilgili olarak, "Çok fazla sürmeyecek Selçuk Bey'in ifadesine göre 1 ay içerisinde uçurma durumu olabilir. Çok da muhteşem bir eser olacak" ifadelerini kullandı.

“4-5 TIR SURİYE’NİN KUZEYİNE AMERİKA SİLAH MÜHİMMAT GÖNDERİYOR”

Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok" diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK ANAYA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Erdoğan, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, gerekirse ve ihtiyaç olursa referanduma da gidebileceklerini belirterek, "Eğer, bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet, gideriz millete. Çünkü bu ülkede artık başı açık başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım." dedi.