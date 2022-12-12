Politika

Zelenskiy: Durum ciddi

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları sonucu meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin "durumun ciddi olduğu" değerlendirmesini yaptı.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna elektrik kesintileri

HABER MERKEZİ

Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla Ukrayna halkına seslenen Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke genelinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü belirtti.

Rus güçlerinin son dönemlerde özelikle elektrik altyapılarını hedef alması sonucu Kiev, Odessa, Lviv ve diğer bölgelerde elektrik kesintilerinin devam ettiğini anlatan Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan enerji sorunları hakkında, "durumun ciddi olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru'nun genişletilmesi ile Türkiye ve Ukrayna için büyük önem taşıyan küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

ZELENSKIY, BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Zelenskiy, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini aktardı.

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