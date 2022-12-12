Soylu: Gabar'da 6, Tunceli’de ya 5 ya 6 tane terörist var, onları da bitireceğiz

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da bir otelinin açılışına katılıp sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

“Türkiye'ye karşı 20 yıldır yapılmayan ihanet, oyun, düzen ve tezgah kalmadığını” söyleyen Soylu, "Gezi olayları tam bir kalkışmadır. PKK'nın, DHKP/C'nin, bütün terör örgütlerinin içerisinde olduğu kalkışmadır. Ardından 17/25 Aralık, tam bir kalkışmadır, tam bir darbe girişimidir. Ardından 15 Temmuz, bunların hepsinin arkasında Amerika vardır. Gelecek nesillere doğruyu çıplak bir şekilde anlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye iki şeyi, iyi becerdi" diyen Soylu şunları kaydetti:

“Teröristler dağlarda gezemeyecek dedik. İHA ve SİHA'larla bunun önüne geçtik. Terörün beli kırıldı. Tendürek'ten Kato'ya kadar her yerde üs bölgeleri kurup topyekun ortaya koyduğumuz strateji ile teröre içerde adım attırmadık. Burada söylemek isterim. Erzurum’da terörist var mı? Yok. Tendürek'te yok. Karadeniz’de, Bayburt, Trabzon Gümüşhane’nin yaylalarında, 'karşımıza ne zaman çıkacaklar' diye endişe ediyor muyuz? Amanonslar'dan Hatay'a, Mersin'e, Adıyaman'dan Gaziantep'e, Osmaniye'ye kadar tertemiz. Erzurum tertemiz, nerede var? Gabar'da var, o da 6 tane kaldı. Onları da bitireceğiz. Tunceli’de ya 5 ya 6 tane terörist var. Onları da bitireceğiz. Tunceli’de Ali Boğazı’nda 1500 terörist vardı. Türkiye iki şeyi, iyi becerdi. Bir, terörün kafasına nasıl vurulacağını, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını.”