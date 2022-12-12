Politika

İddia: Rus paralı asker grubu Wagner’in karargahı vuruldu

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Luhansk bölgesine bağlı Kadiivka kentindeki Rus paralı asker grubu Wagner'in karargahının vurulduğunu iddia etti.
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dünya Wagner Grubu Luhansk bölgesi Ukrayna rus paralı askeri

HABER MERKEZİ

Ukrayna’nın topraklarını geri kazanmak için Rus güçlerine yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna güçleri Luhansk bölgesindeki Kadiivka kentinde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in karargahını vurduğu iddia edildi.

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadiivka'da, Wagner Grubu’nun genel merkezinde bir şeyler patladı" ifadelerini kullanarak, Wagner'in karargahı olduğu öne sürülen ve harabeye dönen binanın fotoğraflarını paylaştı.

Karargahın patlatılmasından sonra birçok Wagner üyesinin olay yerinde öldüğünü söyleyen Hayday, yaralıların da kurtulma şansının az olduğunu öne sürerek, "Hayatta kalmayı başaranların en az yüzde 50'sinin tıbbi yardım almadan öleceğine eminim. Çünkü teçhizatları Luhansk'ta çalındı ve cephe önündeki yaralıların Luhansk'a götürülmesi gerekiyor. Birçoğu bunu başaramıyor" dedi.

WAGNER GRUBU

Eski bir restoran işletmecisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu, defalarca savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle suçlandı. Wagner, daha önce Kırım, Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmıştı.

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