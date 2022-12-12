İran’da bir gösterici daha idam edildi

HABER MERKEZİ

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı, “İslami hükümete karşıtlık” suçundan idam cezasına çaptırılan Mecidreza Rehnewerd isimli gencin cezasının bu sabah infaz edildiğini duyurdu.

Haberde Mecidreza Rehnewerd’ın “İran’ın kuzeydoğusunda iki emniyet görevlisinin öldürdüğü, 4’ünü de yaraladığı” iddiasıyla yargılandığı ve 29 Kasım’da idam cezasına çaptırıldığı belirtildi.

İlk idam cezası ise 8 Aralık’ta infaz edilmişti. Gösteriler sırasında tutuklanan Muhsin Şikari, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir güvenlik görevlisini yaralama, korku ve dehşet salma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla 20 Kasım'da idama mahkum edildiği belirtilmişti.

Şimdiye kadar Jina Emini protestolarına katılan 11 göstericiye idam cezası verildi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) yayımladığı son raporda, Jina Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 458 protestocunun hayatını kaybettiğini, 18 binden fazla kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre de gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

EN AZ 21 KİŞİ İDAM İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Uluslararası Af Örgütü, 16 Kasım'da İran'daki idam kararlarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, gösterilerle ilgili tutuklananlardan en az 21 kişinin idam istemiyle yargılandığı aktarıldı. Örgütün raporunda, idama mahkum edilen 5 kişinin isimlerinin ise Muhammed Kubadlu, Menuçehr Mihmannevaz, Mahan Sedarat Medeni, Muhammed Burugani ve Sehend Nur Muhammedzade olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İran yönetimi, "halk ayaklanmasını vahşice bastırmak için idam cezasını tüyler ürpertici şekilde kullanmakla" suçlandı.