TÜİK: İşsizlik yüzde 10,2'ye yükseldi

HABER MERKEZİ

TÜİK verilerine göre İstihdam edilenlerin sayısı Ekim 2022'de bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK 21,9

İşgücü, Ekim 2022'de aylık bazda 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise, yüzde 35,5 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak bildirildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI 20,3

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Ekim 2022'de aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Ekim 2022'de bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.