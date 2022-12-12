Politika

İran güçleri ateş açtı: 2 Kürt çoban yaşamını yitirdi

İran güçlerinin açtığı ateş nedeniyle kaçan iki Kürt çobanın dağda uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
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kürdistan İran çoban

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığına göre sınır bölgesinde bulunan Gor Tiswe Yaylası’nda İran Sınır Muhafızları tarafından bölgede hayvanlarını otlatan iki Kürt çobana ateş açıldı.

Açılan ateşten korunmak için kaçan iki çoban, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren iki kişinin kardeş olduğu ve isimlerinin Serbaz Hemed Brayim ve Kameran Hemed Brayim olduğu ve Sengeser nahiyesinin Bêplan köyünde ikamet ettiği öğrenildi.

K24’e konuşan Sengeser Nahiye Müdürü Nehro Abdullah, iki kardeşin İran güçlerinin ateşinden kaçarken uçurumdan düşerek hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bölgedeki vatandaşların cenazeleri almak için olay yerine gittiği bildirildi.

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