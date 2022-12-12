AB: İran’a karşı çok çok sert bir yaptırım paketi onaylayacağız

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri bakanlarının gündeminde İran ve Rusya'ya karşı yaptırımların bulunduğunu belirten Borrell, "İran'a karşı çok çok sert bir yaptırım paketi onaylayacağız" ifadelerini kullandı.

Borrell, 9 Aralık akşamı İranlı mevkidaşı ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını aktararak İran'ın Rusya'ya silah arzını ve son günlerde iki kişinin idam edilmesi konusunu ele aldığını, AB'nin durumu kınadığını ve endişeli olduğunu ilettiğini bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi, "İran AB'nin bunları kuvvetli kınadığını ve barışçıl gösterileri destekleyen İran kadınlarının yanında olduğunu anlamak zorunda" şeklinde konuştu.

AB,Jina (Mahsa) Emini'nin katledilmesi ardından ülke çapına yayılan protestolara yapılan müdahaleyle ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa ve 14 Kasım'da 29 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

RUSYA’YA SON YAPTIRIM PAKETİ

Borrell, AB Komisyonunun 7 Aralık'ta açıkladığı Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketiyle ilgili "27 üye ülkenin bakanının farklı yaklaşıma sahip olduğunu" söyledi.

"Komisyon yalnızca teklifte bulundu. Kararı verecek olan Konseydir" diyen Borrell, henüz bakanların pakete yeşil ışık yakmadığını vurguladı.

Borrell, "Belki günün sonunda yeşil ışık gelebilir ancak üzerinde anlaşılması gereken konular halen mevcut" ifadelerini kullandı.

Son paketle ilgili teklifte yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyor.