Modric Messi’ye gözdağı verdi: Bizde Real Madrid DNA’sı var

HABER MERKEZİ

37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hırvatistan ile birlikte Brezilya'yı eleyerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. Bir sonraki maçta Barcelona'nın eski yıldızı Lionel Messi ile karşılaşacak olan Luka Modric, Hırvatistan'ı Real Madrid'e benzetti.

El Chiringuito'ya konuşan Luka Modric "Real Madrid ile aynı DNA'ya sahibiz. Çünkü her zaman sonuna kadar devam edip asla pes etmiyoruz" dedi.

Hırvatistan'ın kaptanı, Messi hakkında ise Television Espanola'ya şunları söyledi:

"Büyük bir takıma karşı yarı final oynayacağız. Sadece bir oyuncuya karşı değil. Tabii ki Leo önemli bir oyuncu. Onu durdurmakta zorlanacağız ama hazırlıklıyız ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Umarım finale yükselmek için yeterli olur."

Zlatko Dalic'in ekibi, 13 Aralık'ta Arjantin karşısında turnuva tarihinde üçüncü kez yarı final oynayacak.