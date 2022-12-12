Neçirvan Barzani ile Yunanistan büyükelçisinden ikili ilişkilere vurgu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Yunanistan’ın yeni Bağdat Büyükelçisi Georgios Almanos’u kabul etti.

Yeni görevinden dolayı Almanos’u tebrik eden Neçirvan Barzani, Yunan büyükelçiye kendisinin ve Kürdistan Bölgesi’nin desteğini iletti.

Yunanistan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, eğitim, ticaret, ekonomi ve turizm alanında ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Büyükelçi Almanos, Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişliğe övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve bölgenin istikrarında önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.