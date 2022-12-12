Afrin'deki silahlı gruplar 8 kişiyi kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün yayınladığı raporda, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı "Sivil Polis" adlı silahlı grup 10 Aralık’ta Raco beldesinde 8 Kürt’ü kaçırdığı belirtildi.

Raporda, Sultan Murad adlı silahlı grubun da 10 Aralık'ta Kefer Cene köyünde satmak için 60 zeytin ağacını kestiği kaydedildi.

Ayrıca, yaklaşık 15 kişilik silahlı grubun Dêr Siwanê köyünde bir kişinin evine baskın düzenleyerek evde bulunan altın, para ve ev eşyalarına el koyduğu bildirildi.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.