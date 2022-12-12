Ekrem İmamoğlu: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Halk TV'de konuk olduğu programda, “Bütün CHP'lilerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur” derken "Sizin?” şeklindeki soruyu da “Tabii ki” diye cevapladı. İmamoğlu devamında “Ama günün sonunda kararı verecek olan altılı masadır” dedi.

İmamoğlu, “Kişileri tartıştırmak çok yanlış. Eğer bu tartışmayı yaptıran bizim arkadaşlarımız varsa onlar da yanlış yapıyor” diye konuştu.

İmamoğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin altı yaşından itibaren 'evlilik' adı altında cinsel istismara uğramasına da bir kez daha tepki gösterdi. Tarikat ve cemaat yurtlarına ilişkin İmamoğlu, "Oraya hali vakti yerinde hiçbir aile çocuğunu yollamaz. Oraya ne yazık ki belli imkanlar sunamadığımız çocuklarımız gidiyor. Buraların denetlenmesi ve buralarda yapılan eğitimlerle ilgili, müfredatları ne? Bunlar denetlenmeli" dedi.

Hakkında açılan “ahmak” davası hakkında da konuşan İmamoğlu, “Sizi siyaseten yasaklı hale getirebilirler mi bu davadan?” sorusuna, “Milyonlarca fark atarız. Zaten kazanacağız ama milyonlarca fark atarız” diye yanıt verdi.

SOYLU'NUN İDDİALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarının “terör iltisaklı” olduğu açıklamasıyla ilgili ise İmamoğlu şunları söyledi:

“Bir belediyenin işi midir terörle iltisaklı biri… Teröristi bulmak, yargılamak belediyenin görevlerinin içinde midir? İçişleri Bakanı'nın ortaya koyduğu o dil aslında bizim 1000 yıla yakın devlet geleneğimizi ne yazık ki eziyor. Diyor ki Emniyet sen işini yapmıyorsun. MİT sen de işini yapmıyorsun.

Yargı siyasetin aleti olduğunu gören halk ona, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerinden kalkamaz. Fark atarız. Ama istemiyorum. 13 bin oyla mı kazandım? 13 bin oyla belediye başkanlığı yapmak istiyorum. 1 oy olsa ne olur. 1 oyla belediye başkanı seçilmedi mi bu ülkede?”

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı hakkında İmamoğlu, “Kazanacağımıza elbette inanıyoruz. Seçim 2. tura kalamaz, kalmamalı. Çok kararlı ve inançlı olmalıyız” diye konuştu.

İmamoğlu Kanal İstanbul’la ilgili de, “Kanal İstanbul'u yapamazlar, mümkün değil. Gidecekler. Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz, ancak muhalefet kaybeder, biz kaybederiz. Ama bizim de kaybetme niyetimiz yok, lüksümüz de yok” dedi.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, “Ortak aday doğru bir düşünce. Milletimizi oyalamadan, ilk turda seçimi kazanmalıyız. Hem de açık ara. Genel Başkanımızın olağanüstü bir çabası var. Ayrıca bir muazzam ikili var. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Orada çok değerli genel başkanlar var. Bir demokrasi sürecinin bu ülkede taçlanması lazım” ifadelerini kullandı.