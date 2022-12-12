Politika

Rusya: Türkiye’yi Suriye’de kara harekatı düzenlememesi için ikna etmeye çalışıyoruz

Bogdanov, Rojava’ya yönelik olası kara harekatı ilişkin Türkiye tarafını bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mihail Bogdanov
Mihail Bogdanov
dünya Mihail Bogdanov Rusya Türkiye Rojava Kara operasyonu

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rojava’da olası kara operasyonuna ilişkin Türkiye tarafı ile görüşmeye devam ettiklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bogdanov’un söz konusu açıklaması, kasım sonunda Suriye’de hava harekatı başlatan Türkiye’nin kara operasyonunu da gündeminde tuttuğu bir döneme denk geldi.

Bununla beraber Rusya ile Türkiye’nin Rojava konusundaki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin sürdüğü içeriği henüz bilinmiyor.

Moskova, ayrıca Türkiye ve Suriye liderlerinin bir araya gelebileceği bir görüşme üstünde anlaşılması hâlinde söz konusu görüşme için platform sağlayabileceğini belirtiyor. (Kaynak: Sputnik)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv