Politika

Duhok Asayişi: Bugünkü olay bir terör saldırısıydı

Duhok Asayişi, Duhok’un doğusundaki asayiş üssüne yönelik saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı.
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kürdistan

DUHOK (K24)

Duhok Asayişi, Duhok’un doğusundaki asayiş üssüne yönelik saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Duhok İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘bugün saat 12:39’da L.H.C. isimli teröristin Duhok’un doğusundaki emniyet binasına saldırı girişiminde bulunduğu’ belirtildi.

Saldırganın güvenlik görevlileri tarafından engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağının kaydedildiği açıklamada, vatandaşlara, şehirdeki güvenlik durumunun kontrol altında olduğu ve Duhok’un huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceği konusunda güvence verildi.

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