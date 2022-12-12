Gürcistan Erbil’de konsolosluk açıyor

BAĞDAT (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Gürcistan'ın Bağdat Büyükelçisi Zaza Kandelaki’yi kabul etti.

Görüşmede Gürcistan'ın Bağdat Büyükelçisi Zaza Kandelaki, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de başkonsolosluk açmak istediğini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, “Erbil ve Duhok vilayetlerinde 3 bin Gürcü vatandaşı bulunduğu için Erbil'de konsolosluk açılması Gürcistan açısından önemlidir” dedi.

Açıklamada, görüşmede Bağdat ile Tiflis arasındaki ilişkiler ele alınırken, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek işbirliği için yeni bir kapı açılmasının konuşulduğu belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise, Gürcistan'ı ziyaret etmek isteyen Irak vatandaşlarının sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Irak vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Hüseyin, ayrıca Irak hükümetinin Gürcistan ile ilişkileri geliştirme arzusunu da dile getirdi.

Gürcistan’ın Bağdat Büyükelçisi, Irak'a yaptığı ziyaret ve bazı Iraklı yetkililerle yapacağı görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle siyasi ve güvenlik alanlarında gelişmesi ve güçlenmesinde büyük etki yaratacağını belirtti.

Erbil ve Babil vilayetinde fahri konsolosluklar açmak istediklerini kaydeden Kandelaki, konsoloslukların açılış işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi olarak açılacağını ifade etti.

Bağdat'ta Gürcistan büyükelçiliği binası açma arzusunu da dile getiren Kandelaki, Bağdat'ta büyükelçiliğin açılmasını hızlandırmak için Tiflis hükümeti ile daha fazla çalışacağını bildirdi.

Kandelaki, Gürcistan hükümeti adına Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için Gürcistan'ı ziyaret etmeye davet etti.