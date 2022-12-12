Erdoğan: İstismar iddiası faciadır

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* “Türkiye Yüzyılı’yla evlatlarımızı güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz.

* Yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız.

* (Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz.

* Siyaseti halka dayanarak yapmak yerine küresel vesayet araçlarının ülkemizdeki temsilciliğine soyunmak asırlık cumhuriyet tecrübesinden nasiplenmemektir.

* Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

* Fahiş fiyata maruz kaldığımız bir gerçek. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40’a ineceği ortada. Enflasyon düşerken etiketlerin başka hesaplara göre belirlenmesi doğru değildir.

* 2023’te herkes hesabını yüzde 20’li enflasyona göre yapsın.

* (Tarikatta çocuk istismarı) Arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Mağdur bakanlığımıza başvurduktan itibaren kurumumuz bu durumu sahiplenmiştir. Konu yargıya intikal etmiştir.

* Başsavcılığımız olayı tüm boyutları ve belgeleriyle soruşturmaya başlamıştır. Duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Bakanlıklarımızın kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiştir.

* Türkiye’de bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim hükümetimizde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Kendine çeki düzen ver.

* Bir riyakarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı da ifade etmek istiyorum. Milletimizin inancı ve o inancın tesis ettiği kurumlarla bağdaştırmak çarpıtmadır.”

Yenilenecek…