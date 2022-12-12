Avrupa Parlamentosu hakkındaki yolsuzluk soruşturması genişliyor

HABER MERKEZİ

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, AP Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, AP'de çalışan 10 kişinin bilgisayar sistemlerine erişimlerinin dondurulduğu, bunun, gerekli verilerin kaybolmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede AP'de bugün öğleden sonra aramalar yapıldığı, aramalarda amacın bu tür verileri ele geçirmek olduğu bildirildi.

Savcılık açıklamasında ayrıca dün İtalya'da da aramalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, İtalya'daki aramalar hakkında detaylı bilgi yer almadı.

Belçika Savcılığının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 noktada baskınlar ve aramalar gerçekleştirildi. Bunların 19'unun evlerde, birinin ise Avrupa Parlamentosundaki ofislerde yapılan aramalar olduğu kaydedildi.

YÜZ BİNLERCE EURO BULUNDU

Aramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin euro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin euro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin euro bulundu.

KAILI ÖN DURUŞMAYA ÇIKARILACAK

Şu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, Eva Kaili dahil 4 kişi tutuklandı. Diğer iki kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler, çarşamba ön duruşmaya çıkarılacak.

Eva Kaili Brüksel'deki St. Gilles cezaevinde tutuluyor.

AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Belçika'daki evinde de dün arama yapıldı.

Savcılık, her milletvekilinin milliyeti ve yaşadığı yere göre yasal süreç takip edildiğini, Belçikalı milletvekili Tarabella'nın evindeki aramada, yasa gereği AP Başkanı Roberta Metsola'nın da bulunduğu bilgisini paylaştı.

AP BAŞKANI: HİÇBİR ŞEY CEZASIZ KALMAYACAK

AP Başkanı Roberta Metsola, 14 yardımcısından biri dahil parlamentoda yolsuzluk yapıldığına ilişkin suçlamaları değerlendirirken, "Avrupa demokrasisinin saldırı altında olduğunu", suçluların cezasız kalmayacağını söyledi.

Metsola, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu oturumlarının açılışında, AP'nin başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de içinde bulunduğu bir Körfez ülkesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yolsuzluk suçlamaları hakkında konuştu.

Masumiyet karinesine saygı gösterdiğini ancak "öfkeli" olduğunu belirten Metsola, şunları dile getirdi:

"AP, Avrupa demokrasisi, açık ve özgür demokratik toplumlarımız saldırı altındadır. Bu meclisin varlığı kendileri için tehdit oluşturan demokrasi düşmanları asla durmayacak. Otokratik üçüncü ülkelerle bağlantılı bu kötücül aktörler, iddiaya göre, süreçlerimizi kontrol etmek için sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, bireyleri, (parlamentodaki) asistanları ve AP'nin üyelerini, silah olarak kullanmıştır. Ancak bu kötücül planları başarısız olmuştur."

Belçika makamlarıyla yolsuzluk soruşturmasında işbirliği yaptıklarını belirten Metsola, kendisinin de hafta sonunda bizzat bazı aramalara yasa gereği nezaret ettiğini aktardı.

“AP İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Metsola ayrıca AP içinde kendi soruşturmalarını başlattıklarını duyurdu.

Yolsuzluk yapanların kazanmaması için çalışacaklarını vurgulayan Metsola, "Hiçbir şey cezasız kalmayacak. Bu meclis hukukun yanında yer alacak. Hiçbir şey halının altına süpürülmeyecek. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için kendi iç soruşturmamızı yapacağız" dedi.

Metsola ayrıca işlerin artık eskisi gibi olmayacağını, parlamentoya kimlerin erişimi olduğunu belirlemek için bir reform süreci başlatacaklarını, parlamentoya giren sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin kimler tarafından fonlandığını, üçüncü ülkelerle ne tür ilişkileri olduğunu araştıracaklarını söyledi.

Metsola, Eva Kaili'nin başkan yardımcılığından doğan tüm görev ve sorumluluklarını tedbiren durdurduğunu, başkan yardımcılığı görevini sonlandırmak için gerekli yasal süreci başlattığını bildirdi.

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA RÜŞVET İDDİASI

Belçika Federal Savcılığı, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını 9 Aralık'ta duyurmuştu.

Belçika polisinin, Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda yüksek miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

KATAR'A VİZE SERBESTİSİ ASKIYA ALINDI

AP'nin bu hafta düzenlenen genel kurul oturumlarında yolsuzluk iddialarında adı geçen Katar'ın yanı sıra Kuveyt ile AB arasında vize serbestisi sağlanmasını öngören raporun görüşmesi de askıya alındı.

Metsola, raporu genel kuruldan ilgili komiteye geri göndereceğini açıkladı

KATAR İDDİALARI REDDETTİ

Katar ise Avrupa Parlamentosunun bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin, asılsız olduğu ifade edilmişti.