Politika

Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden Ukrayna Pentagon

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti.

Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.

PENTAGON: UKRAYNA’DAKİ ASKERİ VARLIĞIMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.

Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv