Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti.

Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.

PENTAGON: UKRAYNA’DAKİ ASKERİ VARLIĞIMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.

Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.