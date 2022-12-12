Politika

İran: Ukrayna, Rusya’nın İran yapımı İHA kullandığına dair deliller sunmadı

İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aştiyani, Ukrayna'nın Rusya’nın İran yapımı insansız hava araçlarını (İHA) kullandığına dair deliller sunmadığını belirtti.
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İran Muhammed Reza Aştiyani İHA Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aştiyani, Ukraynalı uzmanların İranlı mevkidaşlarıyla görüşmede, Rusya’nın İran yapımı insansız hava araçlarını (İHA) kullandığına dair deliller sunmadığını belirtti.

Aştiyani, “Ukrayna tarafı, teknik toplantıda, İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından bu ülkeyle savaşta kullanıldığına ilişkin hiçbir belge sunmadı” diye açıkladı.

İran ve Rusya arasında askeri işbirliğinin uzun süredir devam ettiğini belirten Aştiyani, buna rağmen Ukrayna’daki özel harekatta İran yapımı İHA’ların kullanılması konusunda işbirliği yapmadıklarını kaydetti.

Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.

 

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