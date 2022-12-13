Irak: Çalınan paralar Ürdün, Lübnan ve Türkiye’ye götürüldü

ERBİL (K24)

Temiz Eller Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Genel Vergi Dairesine ait 2,5 milyar dolarlık mevduatın büyük bölümünün Ürdün, Lübnan ve Türkiye’ye götürüldüğü belirtildi.

Komisyon Sözcüsü Ali Muhammed gazetecilere yaptığı açıklamada, yasal engellere rağmen söz konusu paranın geri getirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydetti.

Ali Muhammed, “Adı açıklanan üç ülke haricinde Irak parasının aktarıldığı bazı bölge ülkeleri daha var” dedi.

İlgili kurumların, bu ülkelerdeki muhataplarıyla irtibata geçtiğini söyleyen Muhammed, paranın iadesi için mutabakat zaptı imzalanacağını söyledi.

Çalınan paralar şimdiye kadar iki parti halinde Bağdat’a geri getirildi. Toplam iadenin 317 milyar 535 milyon dinar (yaklaşık 217 milyon dolar) olduğu açıklanmıştı.

Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki hükümet, söz konusu parayı geri getirme sözü vererek, bunun hükümetin öncelikli hedefleri arasında olduğunu bildirmişti.

16 EKİM’DE ORTAYA ÇIKTI

Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesine ait 2,5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı, iddialara ilişkin inceleme başlatılması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı göndermişti.

Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Osman Ganimi, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, olayın zanlılardan Nur Zuheyr'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken havalimanında özel olarak görevlendirilen bir güç tarafından yakalanarak tutuklandığını belirtmişti.