Politika

Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e bombardıman

Irak ordusuna ait savaş uçakları, Kerkük-Diyala arasındaki Hemrin Dağları’nda DAİŞ unsurlarının kaldığı sığınaklara yönelik düzenlediği hava operasyonunda 4 örgüt mensubu öldürüldü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Hemrin Dağları Diyala ırak ordusu DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığı, bugün Irak ordusuna ait savaş uçaklarının Hemrin Dağları’nda DAİŞ sığınaklarına yönelik 2 hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan operasyonda 4 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Bu operasyonların, Irak ordusunun Askeri İstihbarat Başkanlığı'ndan aldığı doğrudan istihbarat sonucu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hemrin Dağları’nda yıllardır varlık gösteren DAİŞ, zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv