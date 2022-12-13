Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e bombardıman
HABER MERKEZİ
Irak Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığı, bugün Irak ordusuna ait savaş uçaklarının Hemrin Dağları’nda DAİŞ sığınaklarına yönelik 2 hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.
Açıklamada, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan operasyonda 4 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.
Bu operasyonların, Irak ordusunun Askeri İstihbarat Başkanlığı'ndan aldığı doğrudan istihbarat sonucu gerçekleştirdiği kaydedildi.
Hemrin Dağları’nda yıllardır varlık gösteren DAİŞ, zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.