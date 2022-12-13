Çinlilere ait otele düzenlenen saldırıyı DAİŞ üstlendi

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Öte yandan Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 18 kişi ve 3 cesedin hastaneye getirildiği belirtilmişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otelden yabancı uyrukluların kurtarıldığını, iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını söylemişti.

Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda DAİŞ/Horasan (DAİŞ/H) ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.

Taliban sonrası ülke genelinde 100'den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu DAİŞ üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında DAİŞ'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.