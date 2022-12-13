Sağlık

İngiliz bilim insanı: Covid-19'un merkezi Tayland'daki bir mağara

İngiliz bir bilim insanı yeni tip coronavirüsün (Covid-19) kaynağının Tayland’daki bir mağara olduğunu öne sürdü.
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dünya Covid-19 yarasalar Tayland Dr Peter Dazsak

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Alerji ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin yakın arkadaşı olan ve Çin’deki Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nü fonlayan Dr. Peter Dazsak, yarasalarla dolu mağaradan çeşitli paylaşımlar yaparak, burayı pandeminin nükleer çekirdeği olarak tanımladı.

Çin’in Hubey eyaletinde yer alan Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nün kurucularından olan virolog Dr. Peter Daszak, yarasalarla dolu bir mağarada çalışırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Daszak, daha önce Covid-19’un Wuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair teorilerin komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü. 

Daszak, geçen hafta Twitter’da yaptığı paylaşımda Tayland’daki Ratchaburi Mağarası’nın derinliklerinde görüldü.

2,5 milyon yarasanın etrafında olduğunu söyleyen virolog, Covid-19’un kaynağının bu mağara olduğunu belirterek, “Bu mağara viral aktivitenin nükleer çekirdeğidir” dedi.

ABD’de yaşayan bir İngiliz olan Dr. Dazsak, yarasalardan birini beslediği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.  Virolog, ekibiyle birlikte Asya’daki yarasaları inceleyen bir araştırma yaptığını sözlerine ekledi.

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