Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Japonya hükümeti ve JICA heyetine teşekkür

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde uyguladıkları başarılı projeler ve yardımlarından dolayı Japonya hükümeti ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyetine teşekkür etti.
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kürdistan Mesrur Barzani JICA heyet japonya görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Ando Naoki başkanlığındaki JICA heyetiyle bir araya geldi.

JICA heyeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteğiyle başta elektrik, su, altyapı, tarım ve Kürdistan Bölgesi’nin masterplanının düzenlenmesi olmak üzere hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Konuk heyet, Japon şirketlerin Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan ise başarılı projeleri ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne yardımlarından dolayı Japonya hükümeti ve JICA heyetine teşekkür etti.

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