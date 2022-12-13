Politika

Başbakan ile AB büyükelçisi Kürdistan Bölgesi - AB işbirliğini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile AB Bağdat Büyükelçisi Ville Varjola, Kürdistan Bölgesi ile AB arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Avrupa Birliği

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Avrupa Birliği (AB) Bağdat Büyükelçisi Ville Varjola’yı kabul etti.

Başbakan, görüşmede hazır bulunan AB’nin Kürdistan Bölgesi Ofisi yeni sorumlusu Torkild Byg’e yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmenin ana başlığı Kürdistan Bölgesi ile AB arasındaki yardım ve işbirliğinin artırılması olurken, 9. kabinenin ekonominin çeşitlendirilmesi, tarım sektörüne destek, dış pazarın bulunması, yerli ürünlerin Avrupa’ya ihracatı gibi konulardaki reformlarının desteklenmesi konuları ele alındı.

Ayrıca Kürdistan bankacılık sisteminde düzenleme ve bu konuda AB’nin yardımı da değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki sorunların anayasal temelde çözümü de görüşmede konuşuldu.

Başbakan Mesrur Barzani, sorunların çözümü konusunda Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının 2023 federal bütçesinde adil bir şekilde, nüfus sayısı ve anayasal temelde yer almasıyla ilgili taleplerini ifade ederek, bunun, sorunların çözümü hususunda iyi bir başlangıç olabileceğini vurguladı.

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