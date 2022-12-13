Ukrayna Başbakanı: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor

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Şmıgal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya büyük yıkım getirdiğini anlatan Şmıgal, "Bu yıkımı gördünüz ama aynı zamanda özgürlük için savaşan ve savaşmaya devam edecek cesur Ukraynalıları da gördünüz. Ortaklarımızın yardımıyla Rus ordusunu savaş alanında yenilgiye uğratmayı başardık. Rusya, Ukrayna'yı alamayacağını anladı" ifadelerini kullandı.

Şmıgal, Rus birliklerinin enerji sistemlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Amaçlarının Ukraynalıları karanlık ve soğukta bırakmak olduğunu açıkça söylüyorlar. Bizi boyun eğmeye ve teslim olmaya zorlayacaklarını düşünüyorlar. Özgür Ukrayna'yı ve Ukraynalıları hiçbir zaman anlayamadılar. Rusya bize işkence etmek ve bizi terörize etmek istiyor. Bu şekilde pes edeceğimizi düşünüyorlar. Ukraynalılar cesur bir şekilde direniyor" diye konuştu.

Doktorların karanlıkta ameliyatlar yaptığını, öğretmenlerin okullarda karanlıkta ders anlattığını, kadınların karanlıkta doğum yaptığını vurgulayan Şmıgal, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar enerji hatlarımıza yine saldırdı. Binlerce kilometrelik altyapı zarar gördü. Bizi ışıktan mahrum bırakmaya çalıştılar. Teknik ekiplerimiz onarım için gece gündüz çalışıyor. Rusya'nın bu terör saldırılarını sürdüreceğini anlıyoruz. Enerji sistemimizi yok etme niyetlerinden vazgeçmeyecekler. Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor."

Şmıgal, sivilleri korumak için yeni hava savunma sistemleri tedarik etmek istediklerinin altını çizerek bunlarla Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ölüme sebep olmasını engelleyeceklerini söyledi.

Uluslararası toplumdan kritik altyapı ve enerji ekipmanının onarımı için yardım isteyen Şmıgal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ölümcül bir hata yaptılar. Yanlış hesap yaptılar. Aslında Ukrayna ordusunun gücünü, halkının cesaretini ve Avrupa'nın istikrarını hesaba katmadılar. Bizi karanlığa gömmek istediklerine eminim ancak dünyanın her yerinden ortaklarımız ve dostlarımız sayesinde bunun başarısız olacağına inanıyorum. Bu kışı tehlike içinde atlatacağız. Rusya'nın bizi karanlığa itmesi medeni dünyaya meydan okumadır ve Avrupa'nın bu plana izin vermeyeceğini biliyoruz."

ZELENSKIY'NİN EŞİNDEN ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska de ülkede yaşanan yıkımı anlatmanın mümkün olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya her gün binlerce füze attığını kaydetti.

Zelenska, ülkede 1700 okulun hava saldırıları sonucu yıkıldığına dikkati çekerek 1100'den fazla hastanenin de topçu ateşleriyle tahrip edildiğini anlattı.

Herkesi mümkün olduğunca harekete geçmeye çağıran Zelenska, hastanelerin onarımı için destek istedi.

Zelenska, "Bu zafer yolunda lütfen bize katılın. Ülkede mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanmasını ve Ukraynalıların Rus işgalinden kurtulmasını ümit ediyorum" dedi.