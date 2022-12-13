Irak Petrol Bakanı OPEC başkanlığına seçildi

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 2023 yılı için başkanlığına Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani seçildi.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, OPEC’in yeni başkanı olarak seçildi.

Söz konusu seçimin ardından açıklama yapan Abdulgani, Arap ülkelerini dünya petrol piyasası politikasının şekillendirilmesinde belirleyici faktör haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Abdulgani, “OPEC, dünya piyasalarının karşı karşıya olduğu ekonomik ve politik zorlukları azaltmaya çalışıyor ve enerji piyasasını istikrara kavuşturmak için çalışıyor” dedi.

Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki "OPEC +" ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.