6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası öne çekildi

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T24’te yer alan habere göre, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve tecavüze maruz kalmasına iddialarına ilişkin olarak tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti. Avukat ayrıca dosyaya gizlilik de istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.