Politika

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası öne çekildi

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğradığı iddialarına ilişkin davanın duruşması mayıs ayından 30 Ocak 2023'e alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Cinsel istismar Duruşma Mahkeme

HABER MERKEZİ

T24’te yer alan habere göre, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve tecavüze maruz kalmasına iddialarına ilişkin olarak tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti. Avukat ayrıca dosyaya gizlilik de istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. 

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv