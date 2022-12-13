Irak hükümetinden Kürdistan Bölgesi’ne 200 milyar dinar gönderme kararı

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Başbakan Mesrur Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi’nin federal hükümetin genel bütçesinden aldığı payı göndermesiyle ilgili Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

Irak Başbakanı Sudani, söz konusu görüşmelerin ardından bütçe payını Kürdistan Bölgesi’ne göndermeyi kabul etti.

Irak Bakanlar Kurulu, bu yılın Kasım ve Aralık ayları için Kürdistan Bölgesi'ne 200 milyar dinar gönderilmesine karar verdi.

Kabinedeki 23 bakandan 21’inin Kürdistan Bölgesi’ne 200 milyar dinar gönderilmesine evet oyu verdiği öğrenildi.