Irak hükümetinden Kürdistan Bölgesi’ne 400 milyar dinar gönderme kararı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi’nin federal hükümetin genel bütçesinden aldığı payı göndermesiyle ilgili Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, Irak Bakanlar Kurulunun Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Sudani, söz konusu görüşmelerin ardından bütçe payını Kürdistan Bölgesi’ne göndermeyi kabul etti.

Irak Bakanlar Kurulu, bu yılın Kasım ve Aralık ayları için Kürdistan Bölgesi'ne 400 milyar dinar gönderilmesine karar verdi.

Bu miktarın Federal Mali Denetleme Bürosu'nun petrol ve petrol dışı gelirlere ilişkin veri ve rakamlara yönelik denetiminin tamamlanmasından sonra gönderileceği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in önerisiyle yapılan söz konusu miktarın Kürdistan Bölgesi’ne gönderilmesine ilişkin oylamada, kabinedeki 23 bakandan 21’inin Kürdistan Bölgesi’ne 400 milyar dinar gönderilmesine evet oyu verdiği öğrenildi.