İngiltere: İran rejimi hayatta kalmak için Putin’le kirli anlaşmalar yapıyor

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı göndererek Rusya'nın en büyük askeri destekçilerinden biri haline geldiğini gösteren ABD'nin açıklamalarına atıfta bulunuldu ve İran yapımı insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırılarda merkezi rol oynadığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçlarının üretimi ve/veya tedarikinde yer alan İranlı iş insanlarına ve bir askeri yetkiliye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

İNGİLTERE'DEKİ VARLIKLARI DONDURULACAK VE SEYAHAT YASAĞI GETİRİLECEK

Öte yandan, İngiltere'nin yeni yaptırımlarının, Ukrayna sivil altyapısına yapılan saldırıların ardından Rus ordusundaki 12 komutanı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak isimlerin İngiltere’deki varlıklarının dondurulacağı ve bu kişilere yönelik seyahat yasağı getirileceği vurgulandı.

"İRAN REJİMİ, HAYATTA KALMAK İÇİN UMUTSUZ BİR ÇABAYLA PUTİN’LE KİRLİ ANLAŞMALAR YAPIYOR"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de değerlendirmelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Rus güçlerinin Ukrayna'daki şehirlere ve masum sivillere yönelik hesaplı saldırıları cevapsız kalmayacak. İran rejimi, kendi halkından gelen güçlü değişim çağrıları karşısında giderek daha fazla yalnızlaşıyor ve hayatta kalmak için umutsuz bir çabayla (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le kirli anlaşmalar yapıyor."