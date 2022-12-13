Kürdistan Bölgesi’nden BAE’ye ikinci nar sevkiyatı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) nar sevkiyatının ikinci konvoyu BAE'ye doğru yola çıktı.

Nar sevkiyatının önümüzdeki yedi gün içinde BAE’ye varması bekleniyor.

K24’e konuşan tarım ürünlerinin yabancı ülkelere ihraç edilmesi projesinin sorumlusu Celil Salihi, “Kürdistan Bölgesi'nden ikinci nar konvoyu Pazartesi günü BAE'ye doğru yola çıktı. Önümüzdeki yedi gün içinde oraya ulaşması bekleniyor” dedi.

Salihi, "Kürdistan narı BAE'den diğer Körfez ülkelerine dağıtılıyor" ifadelerini kullandı.

Kürdistan narının Fransa’ya ihracı konusuna değinen Salihi, “Yakın zamanda Kürdistan narını o ülkeye ihraç etmek için Fransız yetkililerle şu ana kadar herhangi bir temas olmadı” dedi.

Salihi, “Kürdistan narları altı aşamada BAE ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. Şu anda gelecekte ihraç edilmesi için Kürdistan'ın balı, üzümü ve elması konusunda araştırma yapıyorlar” diye konuştu.