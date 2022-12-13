Erdoğan: EYT konusunu ay sonuna kadar karar bağlayacağız

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesi sonrası Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

Erdoğan, “(Türkmenistan ziyareti) Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkile edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin akdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ticaret, ulaştırma, gümrük, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz” diyen Erdoğan, “Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar inşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Olay bu” şeklinde konuştu.

Yenilenecek…