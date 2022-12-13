Erbil heyeti Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmede, Bağdat ile Erbil arasındaki müzakereler ve sorunların Irak Anayasasına uygun olarak çözülmesi ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Irak'taki siyasi durum ve Bağdat ile Erbil arasındaki çözülmemiş sorunların çözümüne yönelik adımların ele alındığı bildirildi.

Reşid’in tüm Irak halkına hizmet edecek bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin sürdürülmesi ve Irak Anayasasına uygun çözümler bulunması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

ERBİL HEYETİ IRAK PETROL BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Erbil heyeti, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile de bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı arasındaki ilişki ve koordinasyon alınırken, yaşanan sorunlara anayasal çözüm bulunmasına vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Erbil-Bağdat müzakereleri kapsamında bütçe ve petrol sorununu çözmek için 3 gündür Bağdat görüşmeler gerçekleştiriyor.