Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı olma hayalim yok

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Siyasi yasak gelir mi?” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, şunları belirtti:

“Vicdanıma ve ruhuma bu duyguyu yerleştirmiyorum. Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum. Ben mağduriyet yaşamadan, hükümete karşı herkesin seferber olduğu bir seçimi kazındım. Ben mağduriyetle kazanmayı kendine adet edinmiş birisi değilim. Onu mağduriyetle kazanmış insanlara soracaksınız.”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç dört defa rüyasında gördüğünü söyleyerek, "Tahminde bulunuyorum, eminim ki o her gece rüyasında beni görüyor" dedi. İmamoğlu, Erdoğan hakkında, 'İstanbul travması' olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı olma hayaliniz var mı?” sorusuna, “Öyle bir hayalim yok. Bu iş hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek, insanların kabulüyle olabilecek işlerdir. Ben İstanbul'a hizmet etmekten onur duyuyorum. Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır" yanıtını verdi.

"OLGUNLAŞMIŞ BİR DEMOKRASİ SÜRECİNE SAHİP DEĞİLİZ"

“Bugün farklı ülkelerden de katılan bir kısım öğrencilerle Türkiye ve demokrasiyi konuştuk. Hatta Stanford Üniversitesi'nden vardı, Avrupa'nın farklı üniversitelerinden gençler vardı. Bizim üniversitelerimizden katılan gençlerle” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin bu demokrasi sürecini konuştuk. Konuşulan tek şey merkeze oturan tek şey baskı altında toplum, adalet duygusu, özellikle gençleri umutsuzluğa iten sebepler. Demokrasiyi öteleyen ya da demokrasiyi baskı altında tutan ekonomik sebepler; borçlanmış gençlik geleceği... Baktığınızda bunları konuşmak böylesi genç bir ülkede 33-34 yaş ortalaması olan bir ülkede bizim demokrasi gelişimimiz açısından çok üzücü. Evet, olgunlaşmış bir demokrasi sürecine sahip değiliz. Çok şeye ihtiyacımız var. Çok çabaya ihtiyacımız var. Çaba gösterirken belki ihmalimiz oluyor, milletçe bunu söylüyorum. Bu ihmali gideren ya da toplumu bu konuda daha duyarlı hale getiren bir musibet, bir nasihatten evladır misali bazen başımıza böyle musibetler gelebiliyor. Bu yolculukta taşları kaldırmak, düzenlemek için bir fırsat olarak görüyorum.”

"UMARIM KALPLERİNDE ADALET HİSSİYLE VE EN GÜÇLÜ HUKUK BİLGİLERİYLE KARAR VERSİNLER"

İBB Başkanı İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Biz böyle bir kararı umut etmiyoruz. Her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına karar vericilerine sonsuz güvenmek istiyorum. Temennim o. Her zaman söylüyorum. Allah'ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler. Düşünsenize; Ben 31 Mart seçiminde o en hararetli akşam, daha sandıklar sayılmamış, henüz rakamlar dökülmemiş. Anadolu Ajansı veriyi kesmiş. Öyle bir ortamda çıkıyorum hakkımı arıyorum. Hak yemem, hakkımı yedirmem diyorum. Öyle bir gece... Ve o gece o tansiyonla ben hiçbir laf etmiyorum, kimseye. 18 gün sabırla bekliyoruz. Hakkımızı alıyoruz. Sonra 6 Mayıs günü seçim iptal ediliyor. O hararetle yolumuz uzun diyorum, gençliğimiz var, heyecanımız yüksek deyip insanlara moral motive sağlıyoruz. Tek kötü lafımız yok. Ben aylar geçecek, 4 Kasım 2019'da bana hakaret edene, sayın bakana cevap veriyorum.”

"BU SİYASİ BİR SÜREÇTİR"

Kendisi hakkında açılan davayla ilgili de konuşan İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cümleme lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diyorum. Ben 4 Kasım'da, aradan 6 ay geçmiş. Görevimi yapıyorum, milletimle buluşmaktan moralimin en yüksek yerindeyim. O kadar süre sonra YSK'ya hakaret edeceğim... Ama daha acısı ne biliyor musunuz? Bu hakaret olarak ne zaman anlaşılıyor? 20 ay sonra. Dolayısıyla ben bir kaç yerde de söyledim. Size de söyleyeyim. Yine o muhterem İçişleri Bakanı söyledi ya, 'Hüngür hüngür ağladım İstanbul seçimlerini kaybettiğimiz gece diye. Ve o hüngür hüngür ağlayan akıl, o bakan ve o amiri bu davayı açtırmıştır. Bu siyasi bir süreçtir. Tekrar ifade edeyim gerçekten bu memleketi vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bu devleti, bu milleti Allah korusun diye dua ediyorum ve aynı zamanda mücadele veriyoruz.”

"BENİM İÇİN SEÇİMİ İPTAL EDENLER NET"

İmamoğlu, “Seçimi iptal edenler ahmaktır dediğim lafın öncesinde bana hakaret eden insanı hedef alarak cümlemi kuruyorum, ucuna da bu cümlemi ekliyorum. Seçimi iptal edenlerin kim olduğunu da az önce söylüyorum zaten. Benim için seçimi iptal edenler net. O gün hüngür hüngür ağlayan ve onun amiri ve onun çevresindeki insanlar diyorum. Benim için seçimi iptal edenler onlar. Bana ahmak diyen kişi kendisi ve ona cevaben bu cevabı verdiğimi diyorum” diye konuştu.