ABD’li yetkililer: Ukrayna’ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindi

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Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerine göre, Ukrayna liderlerinin Rusya'ya karşı hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren Washington, bu ülkeye Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi düşünüyor.

Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık'ta yapılabileceğini kaydetti.

Reuters'ın adı açıklanmayan ABD'li üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, duyuru perşembe günü ya da daha erken bir tarihte yapılacak.

Bunun için Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Başkan Joe Biden'dan resmi onay bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) şu ana kadar henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yetkililerden biri, Patriotların bu ülkeye gönderilmeden önce Ukrayna güçlerinin muhtemelen Almanya'da füze savunma sistemi konusunda eğitileceği bilgisini paylaştı.

Bu arada Patriot'ın hangi versiyonunun Ukrayna'ya verileceği, menzili ya da kaç adet gönderileceği henüz belli değil.

AP'ye konuşan iki yetkili, Patriot'un Pentagon'un envanterinden geleceğini ve denizaşırı başka bir ülkede üzerinden taşınacağını kaydetti.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, daha önce yaptığı bir açıklamada, NATO'yu Ukrayna'ya Patriot sağlamaması konusunda uyarmış ve Moskova'nın bu duruma yanıt vereceğini söylemişti.

Medvedev, "Silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelirler" sözleriyle NATO'yu tehdit etmişti.

Pentagon, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında son dönemde görülen artışın Kiev'in hava savunma kaynaklarını tüketmek ve ülke semalarında hakimiyet sağlamak için planlandığını belirtiyor.