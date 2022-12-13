Dünya Kupası: İlk finalist Arjantin

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2022 Katar Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Arjantin'de mücadeleye ilk 11 başlayan Lionel Messi, Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak oldu.

Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lionel Scaloni'nin ekibi etkili başladı.

Enzo Fernandez'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Julian Alvarez, ceza sahası içinde vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Dominik Livakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Daniele Orsato beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Lionel Messi hata yapmadı: 1-0.

35 yaşındaki yıldız bu golüyle tarihe geçti.

34. dakikada fileleri havalandıran Lionel Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

Arjantin sadece 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Lionel Messi'nin pasıyla orta alanda topla buluşan Julian Alvarez, topu çok iyi sürerek ceza alanı içine girdi. Hırvatistan savunmanın bir türlü uzaklaştırmadığı topu tekrar önünde bulan Julian Alvarez, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Arjantin karşılaşmanın ikinci yarısında da Hırvatistan'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. 69. dakikada bir gol daha bulan Tangocular iyice rahatladı.

Sağ kanattan ceza alanı içine giren Lionel Messi, Josko Gvardiol'dan sıyrıldıktan sonra pasını Julian Alvarez'e çıkardı. Julian Alvarez, altıpas önünden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Arjantin, 18 Aralık Pazar günü Fransa - Fas maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

ARJANTİN'İN YARI FİNALDE FİRESİ YOK

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Tangocular turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 ve 2022'de rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Arjantin, 1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşmış 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinmişti.