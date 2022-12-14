ABD - DSG ortak operasyonları yeniden başladı

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Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye’nin Rojava’da DSG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki soru üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

Ryder, “ABD adına şunu ifade edebilirim, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DAİŞ’in yeniden toparlanmasını önlemek üzere yerel ortaklarla birlikte çalışmaya odaklanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava saldırıları üzerine DSG, ABD’yle DAİŞ’e karşı gerçekleştirdiği operasyonları durdurduklarını açıklamıştı.

ABD tarafı da bölgede gerçekleştirdikleri ortak devriyelerin sınırlı bir düzeye gerilediğini bildirmişti.