Politika

ABD - DSG ortak operasyonları yeniden başladı

ABD ile DSG’nin Rojava ve Suriye’de ortak operasyonları yeniden başlattığı açıklandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan ABD DSG

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye’nin Rojava’da DSG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki soru üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

Ryder, “ABD adına şunu ifade edebilirim, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DAİŞ’in yeniden toparlanmasını önlemek üzere yerel ortaklarla birlikte çalışmaya odaklanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava saldırıları üzerine DSG, ABD’yle DAİŞ’e karşı gerçekleştirdiği operasyonları durdurduklarını açıklamıştı.

ABD tarafı da bölgede gerçekleştirdikleri ortak devriyelerin sınırlı bir düzeye gerilediğini bildirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv