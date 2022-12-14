Tahran’daki protestolarda tutuklanan 400 kişiye hapis

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Mizan ajansının haberine göre, Tahran Başsavcısı; 160 protesttocunun 5 ila 10 yıl arasında, 80'inin 2 ila 5 yıl arasında, 160'ının ise 2 veya daha az süre hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Gösteriler nedeniyle 70 kişiye de para cezası verildi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran'nın başkenti Tahran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Emini'nin ölümünün ardından 16 Eylül'de Rojhilat ve İran kentlerinde rejim karşıtı gösteriler başlamıştı.

Protestolarda en az 470 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

EN AZ 21 KİŞİ İDAM İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Uluslararası Af Örgütü, 16 Kasım'da İran'daki idam kararlarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, gösterilerle ilgili tutuklananlardan en az 21 kişinin idam istemiyle yargılandığı aktarıldı. Örgütün raporunda, idama mahkum edilen 5 kişinin isimlerinin ise Muhammed Kubadlu, Menuçehr Mihmannevaz, Mahan Sedarat Medeni, Muhammed Burugani ve Sehend Nur Muhammedzade olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İran yönetimi, "halk ayaklanmasını vahşice bastırmak için idam cezasını tüyler ürpertici şekilde kullanmakla" suçlandı.