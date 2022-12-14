Spor

Ibrahimovic: Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum

Dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'yla ilgili “Bence Lionel Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor” dedi.
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dünya Zlatan Ibrahimovic Dünya Kupası Lionel Messi

HABER MERKEZİ

Milan’ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktardı.

Deneyimli yıldız, yarı final maçından önce kupayı Arjantin’in kaptanı Lionel Messi’nin kaldıracağını söyledi.

Ibrahimovic, “Bence kupayı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bence Lionel Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor” dedi.

“HİKAYEYİ ASLA BİLEMECEYECEĞİZ”

Dünya Kupası’na veda eden Cristiano Ronaldo için de konuşan 41 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

“Manchester United’dan ayrıldı ve biz bu konudaki gerçeği asla bilemeyeceğiz. Herkes, söylemek istediklerini söylüyor ve insanlar kendilerini korumak için birçok şey konuşuyor. Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Manchester United ile Ronaldo arasındaki hikayeyi asla bilemeyeceğiz.”

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