Kiev'de patlama sesleri
HABER MERKEZİ
Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
Haberde, ‘acil durum haritası'nda patlamadan 20 dakika önce başkent ve çevresinde siren alarmlarının çaldığı belirtildi.
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sabah saatlerinde patlamalar meydana geldiğini açıkladı.
Kliçko, sabah erken saatlerde Telegram hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurdu.
Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kiev Belediye Başkanı ayrıca paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını (İHA) düşürdü" ifadesini kullandı.