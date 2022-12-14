Politika

Ukraynalı yetkiliden Twitter’a ‘Savaşı gizliyor’ suçlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kıdemli danışmanlarından Mikhail Podolyak, Twitter'ı ülkede devam eden çatışmalarla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Twitter suçlama savaşı gizleme

HABER MERKEZİ

Mikhail Podolyak, “Ukrayna'da savaş Twitter trendlerinden kayboldu. Rus saldırganlığından bahseden tweetler radikal bir şekilde azaltılıyor. Kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmiyor" dedi.

Twitter'a göre, trendler “bir algoritma tarafından belirleniyor ve kimi takip ettiğinize, ilgi alanlarınıza ve konumunuza göre size uyarlanıyor.

Algoritma bir süredir veya her gün popüler olan konuları değil, o anda popüler olan konuları belirliyor.

Sosyal medya devi henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Podolyak, 2020 ABD başkanlık kampanyası sırasında platformdaki sansür uygulamalarını ifşa eden 'Twitter dosyalarının' yakın zamanda yayınlanmasını da eleştirdi.

Twitter'ın yeni liderliğinin artık Ukrayna krizi haberlerini sansürlediğini ima etti.

Podolyak "Elon Musk, acaba Sonbahar/Kış 2022 ile ilgili 'Twitter Dosyaları'nı görecek miyiz?" diye sordu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv